Кубок мира по регби-2023. Франция сыграет с Намибией

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа А Ницца, Франция Франция – Намибия – 22.00 мск Положение в группе: Италия – 10 очков (2 матча), Франция – 8 (2), Новая Зеландия – 5 (2), Уругвай – 0 (2), Намибия – 0 (2).
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