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Стойло на месте: как США указали прибалтам (и заодно всей Европе) на их положение в пищевой цепи

Стойло на месте: как США указали прибалтам (и заодно всей Европе) на их положение в пищевой цепи

Балтийские «тигры» вчера внезапно осознали, что для США они никакие не друзья и не союзники, а так, вшивая мелочь, задача которой – лишь исправно вылизывать своему хозяину все причинные места.

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Комментарии
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ВС
Валентина Селезнева
Ну что?! Пожалеть их,Прибалтов?! Вот так, моськи! Подвывайте погромче! Может, кто услышит!
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22 час.
Eduard
&quot;Каждый сам за себя&quot; вот лозунг Запада!
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22 час.
АП
АЛЕКСАНДР Пантеленв
В Тайване почти 25 млн жителей, а во всех прибалтийских если 5 наберётся, кому они нужны!?
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20 час.

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