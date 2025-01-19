Стойло на месте: как США указали прибалтам (и заодно всей Европе) на их положение в пищевой цепи

Балтийские «тигры» вчера внезапно осознали, что для США они никакие не друзья и не союзники, а так, вшивая мелочь, задача которой – лишь исправно вылизывать своему хозяину все причинные места.
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