Перу: По меньшей мере трое граждан Венесуэлы были убиты боевиками на улице Сальвадора Альенде, недалеко от проспекта Томаса Марсано, в районе Вилла Виктория района Суркильо, столичный округ Лимы, в ночные часы по местному времени 24 июля.