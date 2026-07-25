Перу: По меньшей мере трое граждан Венесуэлы были убиты боевиками на улице Сальвадора Альенде, недалеко от проспекта Томаса Марсано, в районе Вилла Виктория района Суркильо, столичный округ Лимы, в ночные часы по местному времени 24 июля.
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