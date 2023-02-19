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Зачем в России приняли закон о чистоте русского языка и какие слова будут запрещены?

Зачем в России приняли закон о чистоте русского языка и какие слова будут запрещены?

Зачем в России приняли закон о чистоте русского языка и какие слова будут запрещены? За "клининг", "коворкинг", "дедлайн" и другие англицизмы хотят наказывать штрафом Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о чистоте русского языка.

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