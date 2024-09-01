В Москве обнаружили краснокнижных серых цапель, которых считали исчезнувшими

mos.ru/Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы В Москве обнаружили краснокнижных серых цапель, которые считались исчезнувшими в столичном регионе, говорится на портале мэра и правительства города 1 сентября.
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