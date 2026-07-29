Женщину с опухолью сердца спасли в МОНИКИ

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского поступила пожилая женщина, переведённая из областной больницы, куда она обратилась с жалобами на слабость, одышку и общее недомогание.
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