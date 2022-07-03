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Le Monde сообщает, что единство стран Запада в противостоянии с РФ обернулось для них одиночеством

Le Monde сообщает, что единство стран Запада в противостоянии с РФ обернулось для них одиночеством

Обозреватель французского издания Le Monde Марк Семо заявил, что попытки стран Запада сообща превратить РФ в изгоя из-за спецоперации на Украине привели к тому, что эти государства оказались в одиночестве.

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