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«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше – «Зенит»

«Родина» начала сезон в Альфа-Банк РПЛ с двух поражений. Команда тренера Хуана Диаса уступила « Ростову » (2:4) в матче второго тура чемпионата.

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