Следственный комитет озвучил первую версию смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли мертвым подростка, который пропал без вести. Возбуждено уголовное дело.По факту смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", хотя признаков криминала пока не усматривается.