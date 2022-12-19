Царьград

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  • Zoia Goldshtab
    Не пускать и гнать чухонцев поганый метлой и нЕчего им что-то доказывать и рассказывать,чухня есть чухня!!!!Финны устремились...
  • Елизавета Белая
    Нет, нет стоит их пускать на месяц или на две недельки. Пусть погреются, по магазинчикам походят, про Донбасс послуша...Финны устремились...
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Следственный комитет озвучил первую версию смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге

Следственный комитет озвучил первую версию смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли мертвым подростка, который пропал без вести. Возбуждено уголовное дело.По факту смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", хотя признаков криминала пока не усматривается.

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