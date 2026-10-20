Артём КАРПОВИЧ Очередной визит спецпосланника Дональда Трампа по Белоруссии Джона Коула в Минск 15-16 сентября продемонстрировал наличие непреодолимых пока препятствий в активизации двусторонних отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Это не дешевый кв...
- Это не дешевый кв...
- Это не дешевый кв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым