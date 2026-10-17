К середине осени дачники уже собрали основную часть урожая. Некоторые принимаются перекапывать огород, другие же считают, что это приносит больше вреда, чем пользы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЛ Кличко сообщил о ...
- ВС Турции первыми...
- А Познер: с российс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым