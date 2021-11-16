Глава Нафтогаза Витренко: Северный поток — 2 лишит Киев 2 млрд долларов в год

Анатолий

Хохлы, берите вилы. И не на войну со своими, а в Куев, хунту вешать. Пока вы этого не сделаете, будете по ТВ смотреть, как вас гнобят и убивают, обливая помоями Россию. Вспомните, как вы жили и в СССР и до майдана. И что после этого майдана началось. Где закапёрщики майданутые. Наворуют и сбегут. Наворуют и сбегут. И всё вылазят откуда-то новые их последователи, чтобы наворовать и сбежать. И как правило всё западенцы. Это самая майданутая (жадная, как не любящая трудиться) часть этого недогосударства, слепленного Сталиным. Мало того сбежавшие уже смелеют и возвращаются. Уже начинают чаще появляться на ТВ яйценюки с юльками, порошенки со своими бандюками и попами. Думают по новому кругу всё запустить. Ведь новое поколение воспитано и готово "масколяк на гиляку". Вон уже и песни ваши детские на бандеровский лад поют. Славят летаки турецкие. Ну разве вы, хохлы, этого не видите? Не видите? Ну тогда замерзайте, или так - отмораживайте уши на зло маскалякам. Поделом, братья - небратья. Делить будем и Окраину и Польшу в очередной раз.