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Глава Нафтогаза Витренко: Северный поток — 2 лишит Киев 2 млрд долларов в год

Глава Нафтогаза Витренко: Северный поток — 2 лишит Киев 2 млрд долларов в год

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В случае запуска газопровода "Северный поток — 2" ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов, заявил в беседе с агентством Рейтер глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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Комментарии
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Анатолий
Потери Окраины будут намного больше. Это прямые выплаты уменьшатся на 2 млрд. А совокупные потери этого недогосударства трудно оценить. Это кровеносная система перестанет работать и Окраина, просто сдохнет. Без войны. Они это там знают, поэтому готовы на всё. Мы должны ждать и быть готовыми к самым изысканным подлостям этого куевского кагала. Хоч
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20 час.
Анатолий
Хохлы, берите вилы. И не на войну со своими, а в Куев, хунту вешать. Пока вы этого не сделаете, будете по ТВ смотреть, как вас гнобят и убивают, обливая помоями Россию. Вспомните, как вы жили и в СССР и до майдана. И что после этого майдана началось. Где закапёрщики майданутые. Наворуют и сбегут. Наворуют и сбегут. И всё вылазят откуда-то новые их последователи, чтобы наворовать и сбежать. И как правило всё западенцы. Это самая майданутая (жадная, как не любящая трудиться) часть этого недогосударства, слепленного Сталиным.  Мало того сбежавшие уже смелеют и возвращаются. Уже начинают чаще появляться на ТВ яйценюки с юльками, порошенки со своими бандюками и попами. Думают по новому кругу всё запустить. Ведь новое поколение воспитано и готово "масколяк на гиляку".   Вон уже и песни ваши детские на бандеровский лад поют. Славят летаки турецкие. Ну разве вы, хохлы, этого не видите? Не видите? Ну тогда замерзайте, или так - отмораживайте уши на зло маскалякам. Поделом, братья - небратья. Делить будем и Окраину и Польшу в очередной раз.
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20 час.

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