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Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв.м

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв.м

В Шушарах загорелся склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили в компании, пишет РИА Новости. В Wildberries отметили, что людей со склада эвакуировали на автобусах, медпомощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет.

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