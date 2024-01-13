Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв.м

В Шушарах загорелся склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили в компании, пишет РИА Новости. В Wildberries отметили, что людей со склада эвакуировали на автобусах, медпомощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет.
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