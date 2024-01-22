12 кузбассовцев стали жертвами мошенников за минувшие выходные

Похищено около четырёх миллионов рублей. В Новокузнецке аферистка обманула трёх пенсионеров. Позвонила пожилым, сообщила, что родные стали участниками ДТП, пострадали люди, для решения вопроса нужны деньги.
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