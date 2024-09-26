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В МИД заявили, что в Ливане сбываются худшие прогнозы по Ближнему Востоку

В МИД заявили, что в Ливане сбываются худшие прогнозы по Ближнему Востоку

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Самые худшие прогнозы по эскалации на Ближнем Востоке сейчас сбываются в Ливане, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях Совбеза ООН.

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