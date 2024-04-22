Масштабные учения инженерных войск прошли в Херсонской области

Скриншот видео Слаженная работа наших военных ведется в Херсонской области. Там бойцы инженерных войск наводят понтонные переправы, благодаря которым удается перебросить тяжелую технику с одного берега на другой.
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