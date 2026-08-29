Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов заключили брак в Москве

29 августа 2026 года в одном из банкетных залов отеля The Carlton в Москве прошла официальная регистрация брака между 26-летней фигуристкой Евгенией Медведевой и 25-летним артистом балета Ильдаром Гайнутдиновым.
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