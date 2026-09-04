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ИИ-агенты научились эффективнее вызывать инструменты: метод NTEP-R повышает точность анализа изображений

ИИ-агенты научились эффективнее вызывать инструменты: метод NTEP-R повышает точность анализа изображений

Современные модели зрения и языка, способные отвечать на вопросы по изображениям, часто сталкиваются с задачами, требующими мелких визуальных деталей или внешних знаний.

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