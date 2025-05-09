Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы

www.globallookpress.com/Saudi Press Agency Apaimages/Keystone Press Agency Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Победы в Великой Отечественной Войне.
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