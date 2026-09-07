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Россиянка Андреева впервые вышла в четвертьфинал US Open

Россиянка Андреева впервые вышла в четвертьфинал US Open

REUTERS/Geoff Burke Российская теннисистка Мирра Андреева 7 сентября одержала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой в матче четвертого круга Открытого чемпионата США.

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