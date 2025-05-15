На зарядку становись: Москва делает очередной шаг навстречу электротранспорту

К 2027 году 15% всех парковочных мест столицы должны быть оборудованы зарядными станциями. Для Москвы это логичное продолжение курса на развитие «зеленого» транспорта и экологичных городских пространств, но для игроков рынка недвижимости — далеко не самая простая историяВ Москве утверждены новые правила размещения зарядных станций для электротранспорта*.