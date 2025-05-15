Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    У них как был суд "Линча" так и остался!В США арестовали ...
  • Eduard
    Потом её попросят подписать некое Соглашение в котором она что она "террористка" и ей из 20 лет скость 2 месяца.Так ...В США арестовали ...
  • Eduard
    Задолзали своей чушью!В США арестовали ...

На зарядку становись: Москва делает очередной шаг навстречу электротранспорту

На зарядку становись: Москва делает очередной шаг навстречу электротранспорту

К 2027 году 15% всех парковочных мест столицы должны быть оборудованы зарядными станциями. Для Москвы это логичное продолжение курса на развитие «зеленого» транспорта и экологичных городских пространств, но для игроков рынка недвижимости — далеко не самая простая историяВ Москве утверждены новые правила размещения зарядных станций для электротранспорта*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх