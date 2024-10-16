Депутат Госдумы предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ

В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива в средствах массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова члена Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева.
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