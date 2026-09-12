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Аргументы и Факты

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Ученые обнаружили необычную способность кофе замедлять старение

Ученые обнаружили необычную способность кофе замедлять старение

Исследователи выяснили, что кофеин активирует древний клеточный механизм AMPK, отвечающий за стрессоустойчивость, восстановление ДНК и регуляцию роста.

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