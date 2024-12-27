Районный конкурс плакатов по энергобезопасности.

17.12.2024Инспектор госэгергонадзора А.С. Жевнерович посетила Горбацевичскую среднюю школу с целью наградить учащихся нашей школы, которые стали призерами районного конкурса плакатов по энергобезопасности: дипломом второй степени отмечена работа учащейся 9 класса Александры Врублевской, диплом третьей степени получил плакат учащегося 3 класса Болид .
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