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Районный конкурс плакатов по энергобезопасности.

Районный конкурс плакатов по энергобезопасности.

17.12.2024Инспектор госэгергонадзора А.С. Жевнерович посетила Горбацевичскую среднюю школу с целью наградить учащихся нашей школы, которые стали призерами районного конкурса плакатов по энергобезопасности: дипломом второй степени отмечена работа учащейся 9 класса Александры Врублевской, диплом третьей степени получил плакат учащегося 3 класса Болид .

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