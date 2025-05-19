Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Силовики пришли с обысками к студентам нескольких петербургских вузов

Силовики пришли с обысками к студентам нескольких петербургских вузов

Правоохранители пришли с обысками к членам леворадикальной группы "Рабочая власть", которые обучаются в СПбГУ, Европейском университете и других вузах.

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Комментарии
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ВераВерная
В один миг мозги не выполаскиваются. Из семей всё идет. Вот с такой звериной ненавистью к России эти &quot;иностранные студенты&quot; с детства росли, этим пропитывались. И учиться не в США поехал, утырок, а в Петербург, чтоб с самой благодатной среды - со студентов - свою подрывную деятельность вести.
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8 час.
Александр
Идиотам подсунули &quot;куклу&quot;.Армянскую фамилию.Суть дела идиотов не интересует.
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3 час.
Гулька
Зачем эти иносранцы занимают места в наших ВУЗах? Что нам уже не нужна образованная российская молодежь? Разве эти базарники будут инженерами, врачами, учителями...? Они же только на рынках торговать умеют и еще бандой нападать на беззащитного?
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1 час.
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