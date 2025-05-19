Силовики пришли с обысками к студентам нескольких петербургских вузов

ВераВерная

В один миг мозги не выполаскиваются. Из семей всё идет. Вот с такой звериной ненавистью к России эти "иностранные студенты" с детства росли, этим пропитывались. И учиться не в США поехал, утырок, а в Петербург, чтоб с самой благодатной среды - со студентов - свою подрывную деятельность вести.