Создан "первый в мире ДНК-компьютер"

«Компьютеры на базе кремния потребляют огромное количество энергии: 23% всей электроэнергии Ирландии уходит на вычисления и хранение данных, — сказал Дамьен Вудс, один из исследователей.
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