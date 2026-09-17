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Создан "первый в мире ДНК-компьютер"

Создан "первый в мире ДНК-компьютер"

«Компьютеры на базе кремния потребляют огромное количество энергии: 23% всей электроэнергии Ирландии уходит на вычисления и хранение данных, — сказал Дамьен Вудс, один из исследователей.

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