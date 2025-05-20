Россиянка вышла замуж за корейца и переехала за границу: «Такую свекровь никому не посоветую»

Валерия когда-то мечтала стать дипломатом, но судьба распорядилась иначе. После череды переездов она увлеклась корейской культурой и языком, даже не подозревая, что это приведет ее к браку с иностранцем и переезду в другую страну.
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