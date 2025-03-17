Хуситы сообщили о втором ударе по американскому авианосцу "Гарри Трумэн"

Global Look Press/US Navy/via Globallookpress.com Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что обстреляли американский авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море – второй раз с момента начала операции США против хуситов.
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