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Беженцы с Украины очень дорого обходятся гиене гейропы - Подлякии

Беженцы с Украины очень дорого обходятся гиене гейропы - Подлякии

И это не в фигуральном смысле, а в прямом финансовом. Польша, приложившая серьёзные усилия к разгоранию конфликта на Украине и к тому, чтобы он не закончился быстро, "пожинает бурю": Сегодня в Польше уже примерно каждый десятый житель — украинец.

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