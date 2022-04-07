Беженцы с Украины очень дорого обходятся гиене гейропы - Подлякии

И это не в фигуральном смысле, а в прямом финансовом. Польша, приложившая серьёзные усилия к разгоранию конфликта на Украине и к тому, чтобы он не закончился быстро, "пожинает бурю": Сегодня в Польше уже примерно каждый десятый житель — украинец.