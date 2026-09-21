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Авторадио

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Страховщики выяснили, машины какого цвета чаще всего попадают в ДТП

Чёрные автомобили в этом году чаще других фигурируют в страховых случаях после ДТП. Как пишет «За рулём», следом идут белые, серые, коричневые и синие машины.

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