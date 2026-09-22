Китайские смартфоны, российские авто и отсутствие алкоголя: бытовые условия депутатов Госдумы нового созыва

Парламентарии впервые соберутся на заседание не позже 19 октябряIX созыв Госдумы впервые соберется на заседание не позже 19 октября.
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