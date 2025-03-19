В Турции арестован мэр Стамбула - главный конкурент Эрдогана

Телеканал CNN Türk сообщил, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП, вторая по численности партия в парламенте Турции — имеет 128 из 600 мандатов), задержан и доставлен в суд в сопровождении полиции.
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