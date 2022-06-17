Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Лыжник Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Я использовал назальный спрей для лечения. Не учел срок выведения во внесоревновательный период»

Российский лыжник Сергей Волков объяснил, почему был дисквалифицирован за допинг на полгода. «Я всегда думал, что допинг – это средство, благодаря которому недобросовестные спортсмены получают преимущество в спорте, поэтому никогда не мог представить, что меня это когда-либо коснется.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх