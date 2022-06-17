Лыжник Сергей Волков о дисквалификации за допинг: «Я использовал назальный спрей для лечения. Не учел срок выведения во внесоревновательный период»

Российский лыжник Сергей Волков объяснил, почему был дисквалифицирован за допинг на полгода. «Я всегда думал, что допинг – это средство, благодаря которому недобросовестные спортсмены получают преимущество в спорте, поэтому никогда не мог представить, что меня это когда-либо коснется.
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