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Закон, порядок, государство

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В Ивановской области перед началом летних каникул сотрудники Госавтоинспекции посещают подшефные школы

В Ивановской области перед началом летних каникул сотрудники Госавтоинспекции посещают подшефные школы

В преддверии летних каникул и в рамках социальной кампании «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции посетили учащихся средних школ №№ 7, 14, 35, 39, 56, 68 и Новой школы, напомнив, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте.

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