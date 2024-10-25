«Я последую за дофамином»: соавтор Disco Elysium рассказал о подходе к созданию но...

«Я последую за дофамином»: соавтор Disco Elysium рассказал о подходе к созданию новой RPGОснователь Summer Eternal Арго Туулик (Argo Tuulik), последним из сценаристов Disco Elysium покинувший студию ZA/UM, в интервью VG247 рассказал о расставании с миром детективной RPG и подходе к созданию первой игры команды.