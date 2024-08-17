Стало известно, на каких участках дороги в Перми чаще всего происходят аварии

Наиболее часто ДТП происходят в Орджоникидзевском и Индустриальном районах.В Перми проанализировали статистику ДТП и выяснили, что наиболее часто аварии происходят в Орджоникидзевском районе на улице Писарева, 37 и в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов рядом с домами 117–121.