В Карачаево-Черкесской Республике полицейские и общественники посетили ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Ивановича Смородина

Сотрудники полиции и общественники поздравили Федора Ивановича с Новым 2025 годом и Рождеством, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, поблагодарили за мирное небо над головой, и в знак признательности и уважения вручили подарки.
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