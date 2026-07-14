AmCham: бизнес США потерял $200 млрд за четыре года из-за санкций против РФ

Около $200 млрд потерял американский бизнес с 2022 года в результате санкций против России. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в беседе с РИА Новости.
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