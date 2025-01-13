Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ: все БПЛА, пытавшиеся атаковать компрессорную станцию «Русская», сбиты

МО РФ: все БПЛА, пытавшиеся атаковать компрессорную станцию «Русская», сбиты

Минобороны России сообщает, что все украинские беспилотники самолетного типа, пытавшиеся ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, были сбиты.

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