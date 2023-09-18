Украине придется плясать по-русски Эксперты объяснили значение слов Путина о «Барыне» и «Казачке» для Украины и США Автор: Илья Абрамов Владимир Путин метафорично ответил Энтони Блинкену на предложение станцевать танго на Украине.
Путин вновь атаковал Запад, используя тему переговоров
Комментарии
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Владимир м
Танец "гопак" был создан советскими балетмейстерами в середине 1930-х гг.
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17 час.
Владимир Соловьев
Лучше всего Америке танцевать под "Сармат", если Путин считает себя танцевальным дирижёром. Севастополь обстреляли, а от Путина ни звука. Даже Суровкина подальше отослал, что бы больше не "шумел" в ракетном танце на фронте! Возможно, американцы попросили.
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17 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
А от Путина ни звука? Вынь бананы из ушей! Каждую ночь над украиной воздушная тревога, каждую ночь взрывы гремят и в Киеве, и в Днепропетровске, и в портах вокруг Одессы и на Дунае!
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16 час.
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