Путин вновь атаковал Запад, используя тему переговоров

Владимир Соловьев

Лучше всего Америке танцевать под "Сармат", если Путин считает себя танцевальным дирижёром. Севастополь обстреляли, а от Путина ни звука. Даже Суровкина подальше отослал, что бы больше не "шумел" в ракетном танце на фронте! Возможно, американцы попросили.