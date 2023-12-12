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Мировое обозрение

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Венесуэла – Гайана: разразится ли в Америке новая война?

Венесуэла – Гайана: разразится ли в Америке новая война?

В эти дни внимание мира приковано к Латинской Америке. 3 декабря 2023 года в Венесуэле состоялся судьбоносный референдум, на котором граждане страны подавляющим большинством высказались за присоединение спорных территорий, когда-то переданных британскими колонизаторами соседнему государству Гайана и составляющими 2/3 его нынешней территории (около 160 тыс.

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