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Дефицит бензина: все наладится или стоит переходить на электричество, газ или дизель?

Начнем с первопричины. Дефицит бензина вызван не тем, что на каком-то НПЗ невовремя затеяли профилактические работы и тем самым нарушили привычную цепочку поставки топлива.

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