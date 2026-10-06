В Петербурге возобновила работу остановка «Улица Якубовича» после пожара

Остановка «Улица Якубовича» в Петербурге снова принимает пассажиров после временной отмены, введённой из-за октябрьского пожара в особняке Миллера, когда огонь перекинулся на соседнее здание.
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