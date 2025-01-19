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Последние события в мире с юмором и сарказмом
Комментарии
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Tania Еременко
Да, Ильхамчик обгадился, а я его не считала заср...цем, как Николку Пашинянкина.
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18 час.
Анатолий Рябенко
Вы только представьте: какой азербайджанский фурункул прорвался с вонью и гадостью. Теперь в России от этого дышать нечем. Испорчено всё. Всем азерам надо немедленно покинуть Россию. Хватит кормить вонючих гнид.
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17 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Оппозиция, это не те, кто до драки спорят и дискутируют по поводу ставки НДС, 18% или 22%, а потом сходятся на 20%! Оппозиция четко обозначает: "Надо уничтожить Россию и счастье придет в дом каждого россиянина!".
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12 час.
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