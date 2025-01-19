Последние события в мире с юмором и сарказмом

Tania Еременко Да, Ильхамчик обгадился, а я его не считала заср...цем, как Николку Пашинянкина.

Анатолий Рябенко Вы только представьте: какой азербайджанский фурункул прорвался с вонью и гадостью. Теперь в России от этого дышать нечем. Испорчено всё. Всем азерам надо немедленно покинуть Россию. Хватит кормить вонючих гнид.