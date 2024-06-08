Мурашко: результаты доклинических исследований вакцины от рака будут до 2025 г

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал ТАСС, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены в конце 2024 года.
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