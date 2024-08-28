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Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети X

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети X

Пользователи интернета из разных стран сообщили о нарушениях в работе социальной сети Х. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах сайта Downdetector.

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