Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети X

Пользователи интернета из разных стран сообщили о нарушениях в работе социальной сети Х. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах сайта Downdetector.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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