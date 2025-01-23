Тулякам рассказали, какой витамин поднимает настроение

Витамины могут не только улучшить здоровье, но и поднять настроение. Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какой витамин помогает справиться с упадком сил.