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Тулякам рассказали, какой витамин поднимает настроение

Тулякам рассказали, какой витамин поднимает настроение

Витамины могут не только улучшить здоровье, но и поднять настроение. Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какой витамин помогает справиться с упадком сил.

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