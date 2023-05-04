Карлос Алькарас: «Мечтаю стать одним из лучших теннисистов в истории»

– В пятницу вам исполнится 20 лет. Вы уже выиграли турнир «Большого шлема». О чем вы сейчас мечтаете в теннисе? Что бы хотели сделать? – Сейчас моя мечта в теннисе – стать одним из лучших теннисистов в истории.