В Китае высказались о переговорах по платежам с Россией

Результаты переговоров между Россией и Китаем по платежам будут видны в ближайшем будущем. Об этом рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
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