Стало известно, кто не подписал итоговый документ в Швейцарии Ирэн ОрлонскаяЛидеры стран БРИКС, вступившие в солидарность и отказавшиеся подписать декларацию по итогам конференции по Украине, демонстрируют свою непримиримую позицию в отношении решения международных конфликтов.