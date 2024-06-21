Стало известно, кто не подписал итоговый документ в Швейцарии Ирэн ОрлонскаяЛидеры стран БРИКС, вступившие в солидарность и отказавшиеся подписать декларацию по итогам конференции по Украине, демонстрируют свою непримиримую позицию в отношении решения международных конфликтов.
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